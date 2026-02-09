Denuncia penal contra Lemoine por dichos considerados injuriantes hacia la familia de Ian

La madre de Ian Moche recurrió a la Justicia tras declaraciones públicas de la diputada nacional. El abogado Andrés Gil Domínguez sostuvo que el camino institucional es la única respuesta frente a expresiones de tinte autoritario.

La familia de Ian Moche presentó una denuncia penal para que se investiguen y aclaren declaraciones públicas realizadas por la diputada nacional Lilia Lemoine, a las que consideran injuriantes y calumniosas.

La acción judicial fue impulsada por la madre del menor, luego de que se difundieran acusaciones que, según la presentación, les atribuyen explotación económica, uso instrumental de un niño, maltrato infantil y violencia psicológica.

El abogado Andrés Gil Domínguez, quien acompaña a la familia, explicó que el objetivo de la denuncia es que la Justicia evalúe la veracidad y el alcance de esos dichos en el marco del debido proceso.

En ese sentido, remarcó que no se trata de una disputa política, sino de la necesidad de resguardar derechos fundamentales frente a imputaciones públicas de extrema gravedad.

Gil Domínguez advirtió además sobre el impacto que este tipo de expresiones puede tener cuando provienen de figuras con responsabilidad institucional. “Frente a prácticas autócratas y fascistas, la respuesta debe ser siempre el derecho”, sostuvo, y subrayó que la democracia ofrece los mecanismos para dirimir conflictos y establecer responsabilidades.

Según indicó, el respeto por las garantías legales es el único camino para preservar la convivencia democrática y evitar que la estigmatización sustituya al debate público.