Admitió el homicidio de Víctor Álvarez y aceptó 12 años de prisión

Oscar Talma reconoció su responsabilidad en el hecho ocurrido en enero de 2025. El juez homologará el acuerdo mientras se mantiene el arresto domiciliario.

Durante la mañana de este viernes se desarrolló una audiencia en la que se presentó un acuerdo de juicio abreviado en el marco de la causa por el homicidio agravado de Ezequiel Víctor Álvarez, quien falleció a los 26 años el 31 de marzo de 2025, tras ser herido de bala dos meses antes, el 29 de enero. El hecho ocurrió en el barrio La Floresta y Talma se entregó solo a la Policía el 18 de febrero; es decir 20 días después del ataque y 41 antes del fallecimiento de la víctima.

Ahora, Talma reconoció su participación en el hecho y aceptó una condena de 12 años de prisión de cumplimiento efectivo.

La fiscal Andrea Rubio detalló que el episodio se produjo alrededor de las 20 horas del jueves 29 de enero de 2025, cuando Talma llegó junto a otras dos personas en un vehículo hasta un domicilio ubicado en la calle Los Pinos al 800. Según la investigación, el acusado y uno de sus acompañantes descendieron del rodado y comenzaron a observar la vivienda situada al inicio de una escalera. Minutos después, cuando Álvarez descendía junto a otras tres personas, Talma mantuvo un breve intercambio con el grupo.

De acuerdo a la acusación, el imputado se retiró unos metros, extrajo un revólver calibre .22 y efectuó al menos seis disparos contra las personas presentes, con intención de provocar la muerte de cualquiera de ellas. Uno de los proyectiles impactó en la zona dorsal lumbar de Álvarez. La víctima permaneció internada y fue sometida a diversas intervenciones quirúrgicas, pero falleció el 31 de marzo de 2025 producto de un shock séptico hipovolémico derivado de una falla multiorgánica, consecuencia de un proyectil alojado en el corazón.

Talma admitió la autoría del hecho y su responsabilidad penal bajo la calificación de homicidio agravado por el uso de arma de fuego. En ese contexto, aceptó la pena propuesta en función de la gravedad del delito, el daño ocasionado y el riesgo generado.

La fiscal sostuvo que el acuerdo se encuentra respaldado por diversas pruebas, entre ellas el relevamiento planimétrico del lugar, testimonios de testigos presenciales, registros fílmicos y pericias sobre la mecánica del ataque, elementos que consideró suficientes para acreditar la materialidad y la autoría.

POR AHORA, CON TOBILLERA

Por su parte, el defensor particular Mauro Fonteñez avaló el acuerdo y afirmó que su defendido fue debidamente informado sobre sus alcances, calificando el procedimiento como una alternativa adecuada para la resolución del caso.

El juez penal Ariel Tedesco adelantó que homologará el acuerdo al considerar que cumple con los requisitos legales y respeta el principio de congruencia. Asimismo, a pedido de las partes, se dispuso prorrogar por un mes el arresto domiciliario con tobillera electrónica que actualmente cumple Talma, o hasta que el Cuerpo Interdisciplinario Forense elabore un informe sobre su estado de salud.