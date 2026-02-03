Brenda Vargas irá a juicio por un robo agravado en Valle C

La jueza Arcuri admitió la acusación fiscal contra la coimputada por un hecho ocurrido en enero de 2025.

Este lunes se llevó a cabo la audiencia preliminar en una causa por robo agravado vinculada a un hecho contra la propiedad ocurrido el 4 de enero de 2025. En el proceso se encuentra coimputada Brenda Vargas, acusada de haber participado en el ilícito junto a otras dos personas aún no identificadas.

Durante la audiencia, el representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) presentó la acusación pública, ofreció la prueba correspondiente y solicitó la elevación de la causa a juicio oral y público. En tanto, la defensa particular cuestionó la calificación legal del hecho y el grado de participación atribuido a su asistida.

Según la acusación fiscal, el hecho ocurrió alrededor de las 19.50 horas, cuando Vargas condujo un Chevrolet Astra hasta un domicilio ubicado sobre la calle Óscar Sanagua, en el barrio Sarmiento (Valle C) de esta ciudad. Tras constatar que los moradores no se encontraban en la vivienda, dos hombres que la acompañaban descendieron del automóvil e ingresaron al inmueble luego de dañar la traba de una ventana del patio posterior.

Una vez en el interior, sustrajeron diversos elementos de valor, los cuales fueron retirados por una ventana frontal tras forzar una de sus aberturas y arrancar una cortina tipo roller blackout. Posteriormente, los objetos fueron cargados en el vehículo en el que Vargas los aguardaba, para luego retirarse del lugar.

El hecho fue calificado como “robo agravado por ser cometido en poblado y en banda”, atribuyéndose a Vargas el rol de coautora. En caso de condena, la fiscalía solicitó una pena de cuatro años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo, además de la declaración de reincidencia por primera vez.

Al formular su oposición, la defensa objetó la aplicación del agravante de banda, al considerar que no se individualizó a los otros participantes ni se acreditó la existencia de un acuerdo previo. Asimismo, cuestionó la coautoría atribuida, al señalar que Vargas no ingresó al inmueble ni tuvo dominio funcional del hecho.

Tras escuchar a las partes, la jueza penal interviniente resolvió admitir la acusación pública con la calificación legal propuesta por la fiscalía, rechazó el cambio de calificación solicitado por la defensa y dispuso la elevación de la causa a juicio oral y público.

La audiencia fue presidida por la jueza penal Daniela Arcuri. El MPF estuvo representado por Alan Larrué, funcionario de fiscalía, mientras que la defensa particular de Vargas fue ejercida por el abogado Mauro Fonteñez.