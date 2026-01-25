Récord de presos en Argentina con cárceles colapsadas

Hay más de 121 mil personas detenidas en el país, con provincias desbordadas. Es la tasa más alta del siglo XXI.

El sistema penitenciario de Argentina atraviesa uno de sus momentos más críticos. Lejos de estabilizarse, el encierro no para de crecer y ya alcanzó un récord histórico: al cierre de 2024 había 121.443 personas privadas de la libertad, lo que equivale a una tasa de 258 presos cada 100 mil habitantes, la más alta de los últimos 25 años.

El dato surge del informe La privación de la libertad en establecimientos penitenciarios en datos (2024), elaborado por el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), que expone con crudeza una realidad inquietante: las cárceles funcionan, en promedio, al 130,2% de su capacidad. En otras palabras, hay 130 personas alojadas donde solo hay lugar para 100.

Según el documento, el encarcelamiento en Argentina mantiene una tendencia ascendente desde hace un cuarto de siglo, con la única excepción de la pandemia en 2020. Pero 2024 marcó un salto aún mayor: la población carcelaria creció un 7,1%, por encima del promedio histórico anual del 6%.

Ese aumento se dio a pesar de que varias provincias ampliaron su capacidad penitenciaria en un 17,5%. La ecuación no cerró. La velocidad del encarcelamiento fue mayor que la de la construcción de plazas, y la sobrepoblación no solo no se redujo, sino que se consolidó como un problema estructural.

Además, buena parte de las nuevas unidades recibieron personas que estaban detenidas en comisarías, lo que generó un efecto paradojal: creció el número de presos, pero no bajó significativamente la cantidad de detenidos en el ámbito policial.

CHUBUT POR DEBAJO DE LA MEDIA

El informe detalla fuertes desigualdades entre jurisdicciones. Las provincias con niveles de sobrepoblación superiores al promedio nacional son Salta, San Juan, Buenos Aires, Tierra del Fuego, Mendoza y Santa Fe.

En cuanto a la tasa de encarcelamiento, cinco distritos superan ampliamente la media nacional. Córdoba encabeza el ranking, con casi 377 presos cada 100 mil habitantes, seguida por Mendoza (308), Buenos Aires (305), Santa Fe (286) y Salta (267).

En el otro extremo, solo cinco provincias lograron funcionar con niveles de ocupación inferiores al 90%: Catamarca, Tucumán, Chubut, Neuquén y Santiago del Estero.