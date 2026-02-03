En el comercio se hallaban una empleada y una clienta. El primer delincuente que ingresó tenía el rostro cubierto.

Cuando entraron los ladrones había dos mujeres en el local de celulares

Desde la Unidad Regional de Policía se dieron detalles sobre el robo millonario ocurrido en un local de venta de celulares de alta gama, ubicado sobre avenida Alsina casi Rivadavia.

El comisario inspector Cristian Mulero, segundo jefe de la Unidad Regional, detalló cómo se produjo el asalto y confirmó el importante botín que se llevaron los delincuentes.

Según publica Crónica, Mulero indicó que en el interior del local se encontraba una empleada junto a una clienta, cuando un hombre con el rostro cubierto, acompañado por otras dos personas, ingresó al comercio.

De acuerdo al relato oficial, la puerta fue abierta al primer sujeto que se presentó en el lugar y, una vez dentro, los tres delincuentes actuaron de manera rápida.

“Al ingresar, el personal se asusta y estas personas se apoderan de una suma importante de dinero y de una gran cantidad de celulares de alta gama”, señaló Mulero.

El comisario remarcó que la situación generó un alto nivel de tensión, lo que llevó a que las mujeres corrieran hacia el baño del local.

Asimismo, confirmó que el botín incluyó más de 20 teléfonos celulares, entre equipos nuevos y usados, de una marca de alta gama ampliamente reconocida. Además, ratificó que el monto sustraído ronda los cinco millones de pesos, correspondientes a la recaudación del comercio.