Preso por ingresar a vivienda en barrio René Favaloro

Un testigo alertó a la Policía tras observar a un sujeto ingresar al patio de una casa. El sospechoso fue interceptado a pocos metros del lugar.

Personal policial de la Comisaría Distrito Próspero Palazzo intervino este lunes 2 de febrero, alrededor de las 21:00 horas, en el barrio René Favaloro (Km 14), tras un aviso recibido por parte de un testigo.

Según se informó, el vecino advirtió la presencia de un sujeto ajeno al domicilio, quien habría ingresado al patio posterior de una vivienda ubicada sobre la calle Tito Stelmastuk. Minutos después, el individuo se retiró del lugar.

Al arribar al sitio, los efectivos realizaron un rastrillaje por las inmediaciones y lograron localizar a un hombre con características coincidentes con las descriptas por el testigo, a unos 200 metros del domicilio señalado.

El sujeto fue identificado como Guillermo Ezequiel C., de 32 años, quien quedó detenido y a disposición de la Justicia.