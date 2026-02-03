Robó dos bolsos de un auto en el Pietrobelli

Esta madrugada, el sospechoso fue interceptado por la policía tras intentar escapar y descartar los elementos sustraídos.

Un hombre de 33 años fue aprehendido durante la madrugada de este martes luego de sustraer dos bolsos del interior de un vehículo estacionado en inmediaciones del Pasaje Cristóbal Giménez y calle Chaco, barrio Pietrobelli.

Según informó la Policía del Chubut, el hecho fue advertido a las 04:05 horas por el Centro de Monitoreo, que alertó sobre la sustracción de los elementos desde un automóvil Volkswagen Gol. Tras cometer el robo, el sospechoso huyó por Pasaje Cristóbal Giménez en dirección a calle Formosa.

Una comitiva policial acudió rápidamente al lugar y logró visualizar a un individuo cuyas características coincidían con las aportadas previamente. Al notar la presencia de los efectivos, el sujeto arrojó los bolsos e intentó continuar su huida, pero fue interceptado y aprehendido a pocos metros.

Posteriormente, se constató que los elementos descartados pertenecían al damnificado. El detenido fue identificado como Néstor Fabián D., de 33 años, quien permanecía alojado a disposición de la Justicia hasta la realización de la audiencia de control de detención.