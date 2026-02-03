Vuelven a cortar el agua para recuperar reservas críticas

La interrupción del suministro comenzaba a las 14 y se extenderá durante la madrugada.

Desde las 14:00 horas de este martes 3 de febrero -y por un lapso estimado de 12 horas-, se interrumpía el suministro de agua en toda la ciudad de Comodoro Rivadavia con el objetivo de restablecer niveles operativos adecuados en las principales reservas, que actualmente se encuentran en estado crítico.

Según se informó, durante la media mañana finalizó el proceso de relleno y presurización del ducto intervenido en el tramo Valle Hermoso–Cerro Negro. A partir de esa instancia, el sistema comenzó a ingresar agua de manera progresiva a las reservas de Puesto La Mata, que requieren una recuperación sostenida para garantizar la normal prestación del servicio.

En paralelo, y con el fin de asistir a la comunidad mientras se normaliza el suministro, continúan habilitados los cargaderos de agua potable en distintos puntos de la ciudad.

En la Zona Norte, permanecen operativos los siguientes puntos de abastecimiento:

Planta Santa Lucía, ubicada entre el Club Santa Lucía y el Jardín Juana Manso.

Ciudadela, situada entre la Ruta Nacional Nº 3 y la Ruta Provincial Nº 39.

Desde el organismo responsable solicitaron a los vecinos hacer un uso responsable del recurso una vez restablecido el servicio, a fin de facilitar la recuperación total del sistema.