Provincia anunció el cronograma de pago de sueldos de enero

Los haberes de jubilados y pensionados se depositarán el jueves 5, mientras que los empleados públicos en actividad cobrarán desde el viernes 6.

El Gobierno del Chubut confirmó el calendario de pago de los salarios correspondientes al mes de enero para la Administración Pública Provincial. Según se informó oficialmente, el próximo jueves 5 se acreditarán los haberes del sector pasivo, que contará además con una jornada exclusiva de atención al público en el Banco del Chubut.

De acuerdo al detalle brindado por el Ministerio de Economía, los jubilados y pensionados podrán disponer de sus ingresos a partir del viernes 6, tanto en las sucursales habilitadas de la entidad bancaria provincial como a través de su red de cajeros automáticos.

En tanto, el viernes 6 se realizará el depósito de los sueldos destinados a los trabajadores estatales en actividad. En este caso, los salarios estarán disponibles para su cobro desde el sábado 7 mediante los cajeros automáticos.

Desde la cartera económica provincial se precisó que el cumplimiento de las obligaciones salariales de este mes implica una erogación total de $146.329.000.000, monto que contempla a la totalidad de los agentes públicos y beneficiarios del sistema previsional provincial.