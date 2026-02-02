Quiso ingresar a una vivienda en Laprida estando la propietaria

El hecho ocurrió este lunes por la mañana y el sospechoso ya está detenido.

Personal de la Comisaría Distrito Laprida intervino este lunes 2 de febrero, alrededor de las 9:35 horas, luego de recibir un llamado telefónico de una vecina que solicitaba presencia policial ante un intento de ingreso a su vivienda.

Según informó la Policía del Chubut, la mujer manifestó que un sujeto intentaba forzar una ventana del patio trasero de su domicilio, ubicado sobre calle Costa Rica, en el barrio Laprida. Al arribar al lugar, los efectivos observaron a un hombre cuyas características físicas coincidían con las aportadas por la denunciante, a unos diez metros de la vivienda.

Mientras el personal policial procedía a identificar al individuo, la damnificada salió del domicilio y lo señaló como la persona que había intentado ingresar a su casa. Ante esta situación, se dispuso su inmediata detención.

El sujeto fue trasladado a la dependencia policial, donde quedó alojado en averiguación por el presunto delito de violación de domicilio.