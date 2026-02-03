Asalto exprés en un local de celulares de avenida Alsina

Tres hombres actuaron a plena luz del día, redujeron a dos empleadas y escaparon con una importante suma de efectivo y teléfonos nuevos y usados.

Un violento robo se registró este lunes al mediodía en un local de venta de telefonía ubicado sobre la avenida Alsina, a pocos metros de Rivadavia. Según reconstruyeron fuentes policiales, tres delincuentes con el rostro cubierto ingresaron al comercio y, en cuestión de minutos, se apoderaron de alrededor de cinco millones de pesos y una veintena de equipos celulares.

Los asaltantes actuaron con rapidez y sin exhibir armas de fuego. De acuerdo al testimonio de las víctimas, los hombres accedieron al sector interno tras atravesar una puerta de seguridad de apertura interna y, a los gritos, lograron reducir a las dos empleadas que se encontraban atendiendo.

Luego de reunir el botín, los ladrones obligaron a las mujeres a permanecer encerradas en el baño del local. Recién cuando cesaron los ruidos y las voces, las trabajadoras salieron y constataron que los autores del hecho habían huido corriendo en dirección a la avenida Rivadavia.

En el lugar intervino personal de la Comisaría Seccional Primera. La investigación quedó a cargo de la Brigada de Investigaciones, que analiza imágenes de cámaras de seguridad de la zona para intentar identificar a los responsables y reconstruir el recorrido de fuga.