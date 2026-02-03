Persecución policial y disparos para conductor en fuga

El suceso se registró poco después del mediodía de este martes y el individuo que conducía el vehículo se vio obligado a detenerse en inmediaciones de la cancha de fútbol del barrio 3 de Febrero, siendo recudido y detenido de manera inmediata.
De acuerdo a reportes extraoficiales suministrados por voceros de la fuerza de seguridad provincial, los hechos se desencadenaron en el barrio 2 de Abril, cuando vecinos alertaron a la policía, a través de la línea de emergencia 911, que en inmediaciones de las escaleras 31 y 32 de los edificios de departamentos es escuchaban detonaciones de armas de fuego.
Un móvil policial arribó de inmediato a ese lugar y uniformados observaron que un Chevrolet Onix de color blanco ocupado por un solo individuo escapaba de allí, por lo cual se inició su persecución, a la que se sumaron otros patrulleros en un trayecto de más de dos kilómetros.
Dado que el conductor del vehículo particular hizo caso omiso a las sirenas, los policías se vieron obligados a utilizar sus armas reglamentarias y disparar contra la parte baja del rodado, hasta que finalmente el mismo se detuvo en la esquina de las calles Cerro Beltrán y Beauvoir, en el barrio 3 de Febrero.
El sujeto fue inmediatamente reducido y trasladado a una comisaría, en tanto se investigaba qué rol pudo haber tenido en el incidente del 2 de Abril y se aguardaba una orden de requisa del rodado para constatar la existencia de algún arma de fuego.