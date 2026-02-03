Persecución policial y disparos para conductor en fuga

Al menos tres disparos de la policía impactaron en el paragolpes trasero de un Chevrolet Onix que fue perseguido por móviles patrulleros por diferentes barrios de Caleta Olivia.

El suceso se registró poco después del mediodía de este martes y el individuo que conducía el vehículo se vio obligado a detenerse en inmediaciones de la cancha de fútbol del barrio 3 de Febrero, siendo recudido y detenido de manera inmediata.

De acuerdo a reportes extraoficiales suministrados por voceros de la fuerza de seguridad provincial, los hechos se desencadenaron en el barrio 2 de Abril, cuando vecinos alertaron a la policía, a través de la línea de emergencia 911, que en inmediaciones de las escaleras 31 y 32 de los edificios de departamentos es escuchaban detonaciones de armas de fuego.

Un móvil policial arribó de inmediato a ese lugar y uniformados observaron que un Chevrolet Onix de color blanco ocupado por un solo individuo escapaba de allí, por lo cual se inició su persecución, a la que se sumaron otros patrulleros en un trayecto de más de dos kilómetros.

Dado que el conductor del vehículo particular hizo caso omiso a las sirenas, los policías se vieron obligados a utilizar sus armas reglamentarias y disparar contra la parte baja del rodado, hasta que finalmente el mismo se detuvo en la esquina de las calles Cerro Beltrán y Beauvoir, en el barrio 3 de Febrero.

El sujeto fue inmediatamente reducido y trasladado a una comisaría, en tanto se investigaba qué rol pudo haber tenido en el incidente del 2 de Abril y se aguardaba una orden de requisa del rodado para constatar la existencia de algún arma de fuego.