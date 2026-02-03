Comisión de fomento fortalece su política de inclusión social

El jefe comunal de Cañadón Seco, Gabriel Galarza, recibió a principios de esta semana la visita de integrantes de la Fundación “Construyendo Sueños” de la ciudad de Caleta Olivia.

De la reunión institucional también tomaron parte la directora de Protocolo y Ceremonial, Daniela Rodríguez, y la subdirectora de Relaciones Institucionales, Edith Fernández, en tanto que la Fundación estuvo representada por su presidenta, Mili Yanet Lincoleo, el tesorero Martín González y la secretaria Marcelina Fernández.

Los mismos expusieron acerca del trabajo de acompañamiento de personas con discapacidad, desde una mirada integral basada en la inclusión social, la promoción de derechos, la autonomía personal y la generación de espacios de participación y socialización.

Durante la reunión se remarcó la importancia de fortalecer la articulación entre el Estado local y las organizaciones de la sociedad civil, entendiendo que la garantía de derechos requiere compromiso, presencia y políticas públicas sostenidas.

En este marco, el presidente de la comisión de fomento expresó de manera firme su voluntad política de acompañar y respaldar el trabajo de la Fundación, poniendo a disposición las herramientas necesarias que dispone la comuna, reafirmando que la inclusión y el respeto por los derechos de las personas con discapacidad son una prioridad de su gestión.

Asimismo, se avanzó en el análisis de acciones y actividades conjuntas a desarrollarse en distintos espacios comunales, con el objetivo de generar propuestas concretas que promuevan la integración, la participación comunitaria y el desarrollo integral.

Fuente: Comuna de Cañadón Seco