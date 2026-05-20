La comisión de fomento de Cañadón Seco hizo entrega de presentes destinados a las instituciones educativas de nivel inicial que participarán el “Fiesta de los Jardines”.

La comuna sumó su aporte para la Fiesta de los Jardines

La misma se llevará a cabo el 29 de mayo en el gimnasio municipal “Pancho Cerda” de Caleta Olivia.

La entrega la concretó el lunes de esta semana el presidente de la comuna, Gabriel Galarza, acompañado pòr la directora de Relaciones Institucionales, Susana Cáceres.

Los obsequios infantiles fueron recibidos por la licenciada María Elena Tapia y la profesora Gabriela Rubilar, supervisoras pedagógicas de Nivel Inicial Zona Norte, en el marco de una iniciativa que busca fomentar la creatividad, la expresión artística y el acercamiento a la lectura en los niños y niñas de nuestra comunidad.

La propuesta se desarrolla en articulación con el “Plan de Alfabetización Plena”, impulsado por el Consejo Provincial de Educación, promoviendo experiencias significativas a través del juego, la narración literaria y la imaginación, fortaleciendo las trayectorias educativas desde la primera infancia.

Desde la comisión de fomento destacaron la importancia de continuar acompañando activamente cada acción vinculada a la educación, entendiendo que invertir en las infancias significa construir un presente y un futuro con más oportunidades, inclusión y desarrollo para toda la comunidad.

Asimismo, las autoridades agradecieron la posibilidad de formar parte de esta valiosa iniciativa y reafirmaron el compromiso de seguir trabajando de manera articulada junto a las instituciones educativas y los equipos pedagógicos, en beneficio de los niños y niñas de Cañadón Seco y de toda la región.

Fuente: Comuna de Cañadón Seco