Conflicto en planta pesquera

Un nuevo conflicto laboral estalló este martes en la planta procesadora de pescados Vepez S.A. de Caleta Olivia.

Promediando la tarde, cientos de fileteros nucleadas en la cooperativa de trabajo Sur Caleta, mantuvieron una asamblea en el patio interior de acceso al edificio que años atrás perteneciera a la empresa Barillari y fuera expropiada por el gobierno provincial.

No se permitió el acceso a medios informativos pero pudo saberse que las y los trabajadoras, venían reclamando mejores ingresos por producción, acorde al costo de vida, en tanto que Vepez solo prometió otorgarles un 5 %.

La propuesta de la patronal fue rechazada por mayoría y al retirarse de la planta, varios de los asalariados manifestaron que resolvieron un paro de actividades por diez días, medida de fuerza que solo se levantará si la empresa mejora su propuesta.