Misteriosa explosión e incendio en un nicho del cementerio

Una fuerte explosión seguida de incendio destruyó un nicho en la parte nueva del cementerio municipal de Caleta Olivia.

El misterioso suceso se registró entre las 8 y las 9 de la mañana de este martes motivando la intervención de bomberos y policías, quienes constataron que el espacio sepulcral acusaba vidrios estallados, destrucción total de adornos y otros objetos, además del ataúd dañado por la deflagración y el fuego.

Hasta el momento no existe información oficial sobre las causas de la explosión que también afectó parciamente a nichos contiguos.

Entre las hipótesis que se manejan de manera extraoficial se mencionan un posible accidente por el uso de velas u otros elementos inflamables, o bien la generación de gases, no descartándose además una intervención intencional.

La identidad de la persona sepultada en el nicho no pudo ser determinada ya que la explosión borró toda identificación visible y hasta avanzada la tarde los deudos no se habían hecho presentes en el lugar.

Vecinos de barrios aledaños manifestaron su preocupación y señalaron problemas recurrentes de seguridad en la necrópolis, especialmente durante la noche.

El hecho permanece en investigación y se espera que en las próximas horas se brinde información oficial que permita esclarecer lo sucedido.

Fuente y foto: El Caletense