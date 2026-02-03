Continúa el reclamo por el paradero de Mario García

Aún no se sabe si los restos humanos hallados en un descampado de Caleta Olivia pertenecen a Mario García, a quien se lo dio como desaparecido el 8 de diciembre.

Este martes, familiares directos y allegados de Mario García se presentaron en el edificio de tribunales para solicitar una reunión con el juez de instrucción, Marcos Pérez Soruco, quien está a cargo de las dos causas que podrían estar vinculadas entre sí: la desaparición del hombre de 51 años y la aparición de los restos humanos seccionados que se encontraron el 21 de enero entre los barrios 13 de Diciembre y Bicentenario.

Gisella, Manuel y José, hermanos de Mario García, quien reside en el barrio 2 de Abril, volvieron a manifestar su disgusto por la lentitud de las investigaciones, tanto en esferas judiciales como policiales.

El tal sentido, pudo saberse que recién este martes fue citado uno de los hermanos, José, para que en una dependencia del Cuerpo Médico Forense se le practicara un hisopado a fin de obtener una muestra genética (ADN) para compararla con los restos humanos hallados hace 13 días.

Gisella, la vocero del grupo, dijo a la prensa que, de acuerdo a lo que se les informó, los resultados de los estudios de laboratorio demandarían más de un mes. Y respecto de la huella dactilar que se pudo recuperar de una de las dos manos seccionadas, comentó que la familia tiene conocimiento de que la misma no es completa, lo cual dificultaría cotejarla con los registros que corresponden a su hermano desaparecido.