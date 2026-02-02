Facundo Oribones asumió como fiscal general en Comodoro

Cristian Olazabal, como fiscal jefe, fue quien le tomó el juramento de rigor este lunes.

Al comenzar el nuevo año judicial, este lunes asumió como fiscal general de Comodoro Rivadavia Facundo Estanislao Oribones, a quien le tomó el juramento de rigor Cristian Olazabal, actual jefe de los fiscales de esta jurisdicción.

Durante el acto se dio lectura a la resolución de nombramiento dispuesta por el Procurador General de la provincia, Jorge Miquelarena.

Entre el público presente en el acto protocolar, estuvieron fiscales generales, procuradores y funcionarios de fiscalía, así como empleados administrativos, defensoras públicas y familiares del flamante fiscal general.