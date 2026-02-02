Facundo Oribones asumió como fiscal general en Comodoro

Al comenzar el nuevo año judicial, este lunes asumió como fiscal general de Comodoro Rivadavia Facundo Estanislao Oribones, a quien le tomó el juramento de rigor Cristian Olazabal, actual jefe de los fiscales de esta jurisdicción.
Durante el acto se dio lectura a la resolución de nombramiento dispuesta por el Procurador General de la provincia, Jorge Miquelarena.
Entre el público presente en el acto protocolar, estuvieron fiscales generales, procuradores y funcionarios de fiscalía, así como empleados administrativos, defensoras públicas y familiares del flamante fiscal general.