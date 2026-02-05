Habrían identificado los restos humanos seccionados

Los peritos forenses judiciales ya habrían establecido a quién corresponden los restos hallados el 21 de enero en terrenos descampados de Caleta Olivia.

Se espera que este viernes, o a más tardar el lunes, las autoridades judiciales o policiales den a conocer un informe oficial acerca de la identidad de la persona que fue víctima del brutal homicidio y descuartizamiento de su cuerpo. Del mismo se hallaron las manos y los pies, además de la cabeza en avanzado estado de descomposición. Fuentes confiables revelaron este jueves a El Patagónico que presentaba un impacto de bala calibre 22 en la zona craneana.

Esos restos mutilados fueron encontrados el miércoles 21 de enero en un extenso descampado de la zona norte del ejido urbano, entre los barrios 13 de Diciembre y Bicentenario (foto). No se descarta que pudieran pertenecer a Mario García, el vecino del barrio 2 de Abril que fue dado como desaparecido el 8 de diciembre del año pasado.

Su domicilio, un departamento de planta baja del complejo edilicio, permanece desde este jueves con custodia policial, luego de que por la mañana personal de la Policía Científica de Santa Cruz realizara una minuciosa inspección con la presencia del ministro de Seguridad, Pedro Pródromos.