Comenzaron las Colonias de Deporte Adaptado

La propuesta es generada a través de la Secretaría de Cultura, Deportes y Juventud en conjunto con la Escuela Municipal de Deportes Adaptado de Caleta Olivia.

Las colonias deportivas para niños y adolescentes con capacidades diferentes se desarrollaran de lunes a viernes de 11 a 13 y este año se incluyen actividades físicas recreativas en el Gimnasio Daniela González, ubicado en el barrio 26 de Junio.

La idea es utilizar distintos espacios para el disfrute de los colonos y además se sumarán más propuestas al aire libre junto a la Fundación Kosten (actividades náuticas), entre otras salidas a diversas instituciones.

En este contexto, el profesor a cargo, Matías Fleita, celebró comenzar con las actividades y destacó la convocatoria. “Las inscripciones fueron muy buenas y arrancamos con juegos motrices y lúdicos. El objetivo es que los chicos se sientan cómodos y disfruten de estas colonias tan esperadas por ellos”, finalizó.

Fuente: Prensa Municipal