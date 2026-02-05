Aparicio dijo que la reforma laboral es una variable modelo de ajuste

“No se puede hablar de libertad recortando derechos laborales” expresó el concejal caletense Carlos Aparicio, al referirse al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional.

Explicó que la iniciativa no incorpora políticas de crecimiento ni mejoras para las y los trabajadores y profundiza un modelo de ajuste, remarcando además que el proyecto “no tiene un solo artículo que beneficie al trabajador”.

En ese mismo contexto sostuvo que la reforma que se impulsa en el Congreso se presenta como una herramienta para generar empleo y reducir la informalidad, pero el contenido del proyecto y la experiencia histórica muestran que la iniciativa no ataca las causas reales del problema del empleo y sí avanza sobre derechos laborales consolidados.

El edil justicialista también subrayó que se proponen modificaciones en aspectos centrales del régimen laboral, como el sistema de indemnizaciones, las modalidades de contratación, la extensión del período de prueba y la organización del tiempo de trabajo.

“El eje está puesto en reducir costos y responsabilidades empresariales, bajo la premisa de que esa flexibilización incentivará la contratación”, puntualizó.

Correlativamente, puso de manifiesto que este proyecto vuelve a colocar al trabajo como variable de ajuste, lo cual infiere que “se pretende resolver una crisis económica ajustando derechos laborales, cuando lo que hace falta es producción, inversión y empleo real”.

Finalmente remarcó que “no se puede hablar de libertad cuando una reforma deja a las y los trabajadores con menos derechos y más incertidumbre”.

Fuente: Prensa concejal Aparicio