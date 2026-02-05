Inspeccionan domicilio de García a casi dos meses de su desaparición

Una comisión de la División Criminalística de la Policía de Santa Cruz, realizó este jueves una minuciosa inspección en el barrio 2 de Abril de Caleta Olivia.

El operativo se centró en un departamento de planta baja del complejo de edificios monoblocks al que se accede por la Escalera Nº 12, donde residía Mario García (51), quien se encuentra desaparecido desde el 8 de diciembre.

El domicilio ya había sido inspeccionado días después de la denuncia por desaparición de persona que radicaron los familiares, pero esta vez se llevó a cabo una tarea minuciosa a cargo de especialistas que arribaron desde diferentes localidades de la provincia.

En el operativo estuvo presente el ministro de Seguridad, Pedro Pródromos, junto a altos oficiales de varias superintendencias de la fuerza de seguridad provincial, procedentes de Río Gallegos.

Vale señalar que el acceso al citado departamento fue modificado hace varios años al colocarse una puerta que da al patio interior de varios edificios y además fue subdividido, ya que García residía solo en una parte, mientras la contigua la ocupa uno de sus hermanos.

En consecuencia, el sector inspeccionado se halla desocupado desde hace varias semanas y solo ingresan familiares de manera esporádica para verificar que no hubieran ingresado personas extrañas con fines de robo.

Este caso de desaparición de persona cobró mayor notoriedad luego de que el miércoles 21 de enero se hallaran restos humanos seccionados en un extenso descampado ubicado en la zona norte del ejido urbano, entre los barrios 13 de Diciembre y Bicentenario de esta misma ciudad.

En informal diálogo con medios informativos, el ministro Pródromos (foto) dijo que se resolvió conformar una comisión investigadora con el mejor personal que dispone la policía en toda la provincia y que previamente se solicitó autorización a la justicia para llevar adelante una minuciosa inspección ocular del citado domicilio, “buscando cualquier prueba que pueda ser determinante o importante para la causa”.

Respecto a la huella dactilar que se recuperó de una de las manos halladas en el descampado, dijo que esa tarea está a cargo de peritos de la justicia, al igual que cotejar el ADN de todos los restos humanos con el de un familiar del desaparecido.

Finalmente, el funcionario aseguró que por el caso de García se trabaja desde un primer momento, añadiendo que muchas veces la sociedad requiere conocer resultados, “pero brindar información apresurada puede alertar a personas que pueden estar involucradas y por ello en la faz investigativa tenemos que ser cuidadosos”.