El imputado rompió un cajero del Banco del Chubut, tras quedar retenida su tarjeta, en Rawson. Acordó una reparación económica de 248.000 pesos y, si cumple, será sobreseído.

El cajero le tragó la tarjeta y lo destrozó a patadas

Una causa penal fue resuelta mediante un proceso de conciliación durante una audiencia preliminar realizada en la Oficina Judicial de Rawson, con intervención del Ministerio Público Fiscal. El hecho investigado ocurrió el 4 de marzo del año pasado, en el interior del cajero automático de la Red Link del Banco del Chubut S.A., ubicado en la intersección de avenida 25 de Mayo y calle Castelli, frente al Ministerio de Economía.

Allí, alrededor de las 9:02, el ciudadano ingresó al sector e introdujo su tarjeta de débito, la cual quedó retenida por el sistema.

Ante esa situación, el imputado reaccionó con violencia: primero le dio golpes de puño y luego patadas al cajero automático, provocando la rotura total de su parte inferior. Después del ataque, se retiró del lugar en un remis.

Como resultado del acuerdo alcanzado entre las partes, se estableció una reparación económica por un total de 248.000 pesos, a abonarse en dos cuotas por parte del imputado. La propuesta fue considerada satisfactoria y homologada por la jueza Laura Martini.

La defensa estuvo a cargo del abogado Pablo Sánchez, mientras que por el Ministerio Público Fiscal intervino la funcionaria Agostina Torne. En representación del Banco del Chubut S.A. participó el Dr. Pablo García, quien presentó el presupuesto con la valuación del daño y prestó conformidad al acuerdo.

El convenio establece que, una vez cumplida la reparación económica en su totalidad, se dictará el sobreseimiento del imputado y se dará por finalizado el proceso judicial.