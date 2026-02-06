Los tristes detalles de cómo será el cumpleaños de Morena Rial en prisión

Una de las escenas más tristes de la vida de Morena Rial volverá a repetirse cuando la influencer pase otra vez un cumpleaños en la cárcel y casi sin la posibilidad de recibir visitas.

“Por ahora, el único que va a estar presente en el cumpleaños, que es este día domingo, es su abogado, Martín Leiro”, afirmó el periodista Facundo Ventura. El panelista de La Mañana con Moria recordó que More, que permanece con prisión preventiva en el penal de mujeres de Magdalena, le tocará coincidir la fecha de su cumpleaños con su estadía en la cárcel.

Jorge Rial, el padre de la convicta, “no puede ir”, según aclaró Ventura. Aunque lo que más le duela seguro sea la distancia de sus hijos, Francesco de 6 años y Amadeo de 1 año de edad. Recordemos que el año pasado, Morena había recibido los 26 años en la Comisaría N°7 de San Isidro.

Morena Rial está imputada con prisión preventiva por el delito de robo doblemente agravado por haber sido cometido mediante escalamiento y efracción. De ahí que podría recibir una pena de entre tres y diez años de prisión, y se estima que seguirá tras las rejas hasta el juicio.

Morena Rial lejos de la libertad: ahora detuvieron a su mejor amiga

Morena Rial sigue presa tras una serie de robos a viviendas y, en las últimas horas, se sumó Ayelén Agustina Soplan, una joven abogada también vinculada al círculo cercano de la joven influencer y que es indicada cómo una de sus mejores amigas.

La mujer de 26 años fue arrestada por robos a siete viviendas en el Partido de La Costa. Soplan solía visitar en el penal de Magdalena a Morena y se mostraba como una de sus personas de mayor confianza. Según trascendió, la letrada hacía de nexo con los medios brindando información sobre la situación judicial de la hija de Jorge Rial, su estado de salud y su deseo de volver a ver a su hijo.

Incluso, fue ella quién todo este tiempo dispuso su vivienda ante la posibilidad de que la influencer accediera a una prisión domiciliaria, la cual siempre fue negada por la Justicia. Sin embargo, se descubrió que el domicilio pertenecía a otra mujer, Evelyn Denise Martínez, que también fue detenida en el marco de la investigación.

Morena Rial está arrestada en el penal de Melchor Romero y es señalada por su presunta participación en los supuestos asaltos a las viviendas en las localidades bonaerenses de Castelar, partido de Morón, Villa Adelina y Martínez. En cuanto a las detenciones de sus amigas, la influencer está enterada y se habría comunicado con su abogado Alejandro Cipolla para que las represente a todas. “Morena se comunicó con el doctor para que represente a las amigas y los amigos detenidos”, dijeron en El diario de Mariana (América).

Por su parte, Cipolla se negó a representar al entorno de Morena a quien no le conviene pegarse a esta gente ya que se está “jugando su domiciliaria”.