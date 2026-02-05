Helvert Collantes irá a juicio por jurados

Así se resolvió tras concluir la audiencia preliminar en el marco de una causa que tiene como imputado al docente de teatro, Helvert Collantes Morán.

De acuerdo con la acusación fiscal, los hechos habrían ocurrido entre el 1 de julio de 2018 y el 19 de junio de 2020, cuando la víctima era menor de edad: tenía 14 años.

Según sostuvo la fiscal María Laura Blanco, los abusos se habrían cometido en el contexto de una relación asimétrica de poder, dado que el imputado se desempeñaba como profesor de teatro de la víctima.

Los hechos fueron calificados jurídicamente como “abuso sexual simple, al menos dos hechos; y abuso sexual con acceso carnal, al menos cuatro hechos, todo ello en concurso real”, debiendo Collantes Morán responder en calidad de “autor”.

El abogado del imputado, Guillermo Iglesias, ofreció prueba y explicitó sobre qué iban a declarar sus testigos de descargo. Luego se realizó un resumen de las audiencias anteriores donde se establecieron hechos notorios y se realizaron convenciones probatorias entre las partes.

En este contexto, el juez penal Ariel Tedesco dispuso que en los próximos días remitirá a las partes el auto de apertura a juicio por jurados del caso.

En esta causa, la querella fue ejercida por Alicia Dramesino, mientras que la defensa del imputado estuvo a cargo del abogado particular Guillermo Iglesias.