Detienen a Alan en Km 8: estaba sobre un techo ajeno

Un hombre de 34 años fue detenido en la noche del jueves en Kilómetro 8, luego de ser sorprendido sobre el techo de una vivienda que no era de su propiedad.

El procedimiento se inició alrededor de las 22:30 horas, cuando el Centro de Monitoreo solicitó la presencia policial en la calle Código 2401, alertando sobre una situación sospechosa. Al llegar al lugar, efectivos de la Comisaría Distrito Kilómetro 8 observaron a un individuo que, al notar la presencia policial, emprendió la fuga por la mencionada arteria.

Gracias a las características físicas y de vestimenta aportadas por los testigos, el sujeto fue identificado y aprehendido a escasos metros del domicilio. Posteriormente, fue trasladado a la dependencia policial, donde quedó alojado hasta la realización de la audiencia de control de detención.

El detenido fue identificado como Alan A., de 34 años.