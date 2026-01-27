"Che, tu viejo me tocó": un empresario cada vez más comprometido

Son 10 los adolescentes que denunciaron a Marcelo Porcel y que ya declararon en Cámara Gesell y hablaron de dinero, alcohol, masajes y rozamientos.

Habrá que esperar a la segunda mitad de febrero para conocer avances en la causa contra Marcelo Porcel, el empresario imputado por los presuntos abusos a los compañeros de sus hijos del colegio Palermo Chico entre 2022 y 2024. Es que para esa fecha deberían estar los peritajes psicológicos a los tres últimos chicos que declararon en Cámara Gesell la semana pasada y que no se concluyeron, entre otras cosas, porque la perito de parte del acusado no estuvo presente en uno de los casos por una “confusión” en la notificación.

Mientras tanto, se pudieron conocer más detalles de la causa que investiga Pablo Turano, de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°1, y el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°50 de Carlos Bruniard, y que ya suma 10 víctimas, pero nueve familias querellantes porque dos chicos son hermanos. Todos están agrupados bajo el patrocinio de Pablo Hawlena Gianotti. Mientras que a Porcel lo asiste el abogado Roberto Rallin.

EL MISMO MODUS OPERANDI

Así, un dato que no pasó desapercibido tras el contacto con las fuentes vinculadas a la investigación surgió tras las últimas tres declaraciones: “Todos los chicos tuvieron el mismo relato genérico. Hablaron del dinero y del alcohol y de los masajes en las piernas, en donde hubo un rozamiento de un testículo”.

Una fuente del caso marcó ese relato en particular en el que se mencionó un rozamiento: “Dijo que creyó que, cuando subió la mano y lo tocó, no fue con intención, y que a los meses lo vio y, por la mirada, se dio cuenta de que el roce no fue casual”. Y resaltó que otro de los menores, por caso, comentó que, incluso, le llegó a contar a su padre que el empresario le había hecho masajes “sin respuesta del progenitor ante esto”, aclaró.

Ya se había revelado que los tres chicos que declararon también coincidieron en que el acusado les sugirió: “Me gustan los pibes que saben cuándo callarse”. Hay que recordar que en la causa se sospecha de un modus operandi que funcionaba captando la confianza de los menores, pero también la de sus padres.

“REUNIONES Y FIESTAS”

Porcel fue denunciado en julio de 2024 por llevar a los adolescentes a su domicilio de la calle Godoy Cruz y a su oficina de Avenida del Libertador, del barrio porteño de Retiro, en donde organizaba “reuniones y fiestas”.

Lo cierto es que en esos encuentros, siempre según los testimonios de los chicos, el adulto les proveía alcohol, organizaba juegos, apuestas online y desafíos en los que les daba dinero como recompensa, en efectivo o por transferencia a sus billeteras electrónicas.

Y, justamente, eso fue uno de los indicios que llevó a los padres de uno de los chicos a enterarse de lo que pasaba: “Lo vieron sacar involuntariamente una billetera llena de plata del bolsillo del pantalón y le preguntaron dónde había conseguido ese dinero y les contó todo”. Ahí, el presunto top secret que denunciaron las víctimas que pediría el empresario sobre lo que sucedía en las reuniones se derrumbó.

Del relato de todos los menores en Cámara Gesell surgieron más elementos, ya que el darles alcohol o dinero no se constituye como un delito en sí. Pero el tema de los masajes y los rozamientos dio lugar para la acusación por abuso.

“Uno de los chicos contó que estaban en uno de los dormitorios del departamento principal de Porcel, prestos para irse a dormir y en calzoncillos, cuando entró el padre de su amigo, apagó la luz y comenzó a hacerle masajes a otro chico. Cuando se fue, el chico que había sido masajeado le dijo al hijo del empresario: 'Che, tu viejo me tocó’”, concluyó una fuente del caso ante Infobae.