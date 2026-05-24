Un hombre fue detenido acusado de contactar menores a través de plataformas de juego y someterlos a amenazas. El caso volvió a poner el foco en la falta de control sobre los vínculos que chicos y adolescentes mantienen en entornos virtuales.

La investigación que encendió una alerta sobre los riesgos detrás de los videojuegos online

La denuncia de un padre permitió desactivar una situación que, según la investigación judicial, llevaba meses desarrollándose en plataformas de videojuegos online frecuentadas por adolescentes.

Un hombre de 33 años fue detenido en el noroeste del conurbano bonaerense acusado de captar menores mediante juegos en línea, generar confianza con ellos y luego llevar adelante maniobras de abuso y extorsión.

La causa comenzó el 14 de mayo, cuando un hombre de 39 años se presentó ante la Justicia para denunciar que su hijo, de 13, había conocido al sospechoso a través de una plataforma de gaming. De acuerdo con el relato incorporado al expediente, el acusado invitaba a chicos a su vivienda y utilizaba imágenes tomadas allí para amenazarlos con difundirlas en redes sociales.

La detención fue realizada el viernes por efectivos de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) local, que interceptaron al hombre en la intersección de General Roca y ruta 8 en la provincia de Buenos Aires. La investigación quedó en manos de la Unidad Funcional N°14 especializada en Delitos Sexuales.

El expediente, caratulado provisoriamente como “abuso sexual agravado”, también dejó al descubierto un aspecto que preocupa cada vez más a familias y especialistas: el contacto cotidiano de menores con desconocidos en entornos digitales donde las conversaciones privadas, videollamadas y vínculos fuera del juego forman parte de la dinámica habitual.

En muchos casos, las plataformas online funcionan como espacios de socialización para chicos y adolescentes. La falta de supervisión sobre esos intercambios, sumada a perfiles falsos o identidades difíciles de verificar, puede abrir la puerta a situaciones de manipulación, amenazas o violencia.

La investigación busca determinar si existen más víctimas vinculadas al acusado y cómo operaba dentro de las plataformas donde se contactaba con los menores.