Paro general de petroleros en todos los yacimientos

El Sindicato Petrolero, Gas Privado y Energías Renovables (SIPGER) inicio este viernes una medida de fuerza extrema en todos los yacimientos santacruceños.

La medida de fuerza anunciada por el secretario general Rafael Güenchenén y el secretario adjunto Nallib Rivera (foto) se dispuso “ante el fracaso de las negociaciones paritarias y la ausencia de una propuesta”.

En el comunicado de prensa emitido a media mañana de hoy, el gremio señala que la entidad “busca defender el salario y los derechos de las y los trabajadores, y exigir respuestas inmediatas a las cámaras empresariales”, confirmando además que este paro, por tiempo indeterminado, implica “la paralización total de actividades en los yacimientos de la cuenca santacruceña”.