Detuvieron a dos hombres por cortar cables de alta tensión

El hecho ocurrió en el camino Roque González, dentro de un predio de Pecom.

Personal de la Comisaría Distrito Mosconi intervino este jueves, alrededor de las 13:30 horas, en el camino Roque González, dentro del predio de la empresa Pecom, donde sorprendieron a dos sujetos cortando cables de una palmera de alta tensión.

Según informaron fuentes policiales, al advertir la presencia del móvil, ambos hombres descendieron rápidamente de la estructura y huyeron en distintas direcciones. Uno de ellos fue aprehendido en el lugar cuando intentaba escapar a bordo de una moto.

En tanto, se solicitó colaboración a personal de la Comisaría Sexta, que logró detener al segundo implicado a unos 200 metros del sitio del hecho.

Durante el procedimiento, se secuestró el vehículo utilizado por uno de los sospechosos, ya que carecía de la documentación correspondiente.

Los detenidos fueron identificados como Eduardo Nicolás P., de 24 años, y Juan Manuel T., de 29, quienes quedaron a disposición de la Justicia.

Cabe recordar que un incidente similar tuvo lugar este martes, aproximadamente a las 19:15, en las inmediaciones de la Batería BV 104 del yacimiento Área Central, un sector clave bajo la responsabilidad de la empresa Pecom, con acceso directo desde la Ruta 39.

En esa ocasión, la maniobra fue detectada por la encargada nocturna y el personal de policía adicional asignado a la zona de Pecom. Allí se interceptó a un hombre que portaba elementos profesionales para la sustracción de materiales, incluyendo pinzas de corte industrial y cuchillos y guantes, además de herramientas específicas para el robo de cables.