Quisieron robar cables en el área de Pecom

Fue en el atardecer de este martes. Hay un detenido y elementos de corte y sustracción incautados.

Personal del Centro de Operaciones de Protección logró frustrar un nuevo intento de robo y sabotaje contra infraestructura crítica ubicada en el área operativa de Pecom.

El incidente tuvo lugar este martes, aproximadamente a las 19:15, en las inmediaciones de la Batería BV 104 del yacimiento Área Central, un sector clave bajo la responsabilidad de la empresa Pecom, con acceso directo desde la Ruta 39.

La maniobra delictiva fue detectada por la encargada nocturna y el personal de policía adicional asignado a la zona de Pecom. Durante el procedimiento, se interceptó a un hombre que portaba elementos profesionales para la sustracción de materiales, incluyendo pinzas de corte industrial y cuchillos y guantes y herramientas específicas para el robo de cables.

El suceso fue caratulado como "Intento de robo y sabotaje a servicios esenciales frustrados". El rápido accionar impidió que el individuo lograra interrumpir el suministro eléctrico o dañar la infraestructura de la zona, lo que habría afectado la normal operación de los servicios que presta la compañía en la región.

Tras la detención, se dio intervención inmediata a las fuerzas policiales para el traslado del sospechoso y el inicio del proceso judicial. En paralelo, cuadrillas de Mantenimiento Eléctrico realizaron una inspección de urgencia en el sitio para garantizar que la integridad operativa de la Batería BV 104 no fuera vulnerada.