Régimen Penal Juvenil: votaron a favor tres diputados de Chubut

Los libertarios César Treffinger y Maira Frías, al igual que Jorge “Loma” Avila de Encuentro Federal, apoyaron con sus votos la iniciativa que busca reducir a 14 años la edad de imputabilidad.

La Cámara de Diputados de la Nación aprobó este jueves la Reforma Penal Juvenil, cuyo eje central es la baja de la edad de imputabilidad de 16 años a 14. La iniciativa que ahora debe ser avalada por el Senado, recibió en la Cámara baja 149 votos afirmativos, 100 negativos y ninguna abstención. Hubo ocho ausentes.

El Gobierno nacional logró avanzar así con el proyecto a partir del respaldo de bloques aliados como el PRO, la UCR, Provincias Unidas, el MID, Innovación Federal, Encuentro Federal y Por Santa Cruz, que acompañaron al bloque oficialista de La Libertad Avanza.

De los cinco diputados nacionales por Chubut, como se preveía, votaron a favor del proyecto los integrantes de la Libertad Avanza, César Treffinger y Maira Frías. A ellos se sumó el voto afirmativo del dirigente petrolero y diputado por Encuentro Federal, Jorge “Loma” Avila.

En cambio, votaron por el rechazo los dos legisladores chubutenses del bloque Unión por la Patria, José Glinski y Juan Pablo Luque.