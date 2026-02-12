Masacre en escuela: Atacante tenía antecedente por su salud mental

Se trata de Jesse Van Rootselaar, una mujer trans de 18 años que murió en el lugar. Según informó la policía, primero mató a su madre y a su hermanastro en el domicilio familiar antes de atacar la escuela cercana.

Jesse Van Rootselaar, sospechosa de la matanza en una escuela de Canadá el martes era una mujer transgénero de 18 años que también disparó contra las fuerzas del orden cuando éstas llegaron al lugar del tiroteo, dijo una autoridad policial este miércoles.

Van Rootselaar tenía antecedentes de visitas policiales a su domicilio para evaluar su salud mental, precisaron las autoridades, un día después del ataque que mató a ocho personas en una zona remota de Columbia Británica.

El subcomisario de la policía Dwayne McDonald declaró que la sospechosa primero mató a su madre y a su hermanastro en el domicilio familiar antes de atacar la escuela cercana.

Asimismo, dijo que la policía no tiene "ninguna idea" del móvil de una de las peores masacres en la historia de Canadá, perpetrada al pie de las Montañas Rocosas.

La policía dijo inicialmente que nueve personas habían muerto, pero McDonald aclaró este miércoles que hubo una discrepancia y pensaron que una víctima que fue trasladada en helicóptero a un centro médico también había perdido la vida.

El hecho conmocionó a Canada

El 10 de febrero de 2026 una pequeña comunidad de Tumbler Ridge, en la remota provincia de Columbia Británica en Canadá, quedó conmocionada luego de un tiroteo masivo en la Tumbler Ridge Secondary School que dejó ocho víctimas fatales, entre estudiantes y un docente, y más de 25 heridos.

La agresora murió en el lugar, en lo que se considera uno de los ataques con arma de fuego más letales en un colegio de Canadá en décadas; las autoridades, que cerraron la escuela y trabajan para esclarecer el motivo del ataque mientras el país llora la tragedia, descartaron la presencia de otros sospechosos y destacaron la rápida respuesta policial ante el horror vivido en esta comunidad rural.