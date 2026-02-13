Desde este viernes, nuevo corte de agua afecta a toda la ciudad

La interrupción del servicio se extenderá por 24 horas en cada sector y responde al aumento del consumo durante el verano.

El Departamento de Saneamiento de la Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) informó que este viernes 13 de febrero, a partir de las 18 horas y por un lapso de 24 horas, se interrumpirá el suministro de agua potable en la Zona Norte. En tanto, el sábado 14 de febrero, desde las 18 y también por 24 horas, el corte alcanzará a las zonas Sur y Central.

La medida tiene como objetivo recuperar las reservas del sistema en Puesto La Mata, ante el incremento de la demanda registrado durante la temporada estival.

Desde el organismo explicaron que el Sistema Acueductos mantiene el mismo caudal de producción durante todo el año, salvo en situaciones extraordinarias como turbiedad en el lago o averías técnicas. Sin embargo, lo que sí varía es el nivel de consumo de la población.

Durante el verano, el uso de agua supera la capacidad operativa del sistema, lo que obliga a implementar cortes programados para equilibrar las reservas y garantizar la distribución en todos los sectores. En invierno, en cambio, la menor demanda permite sostener el suministro de manera normal.

Las autoridades reiteraron la importancia de hacer un uso responsable del recurso, especialmente en esta época del año, y recordaron que el cuidado del agua es fundamental para asegurar el abastecimiento a toda la comunidad.