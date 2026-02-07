La interrupción del servicio se extenderá por 24 horas. Desde la SCPL explicaron que el aumento del consumo en verano obliga a implementar la medida.

A las 18 cortan el agua en el centro y en zona sur

Este sábado 7 de febrero se realizará un corte programado del suministro de agua potable en las zonas Sur y Central de la ciudad. La interrupción comenzará a las 18 horas y se prolongará durante 24 horas, con el objetivo de recuperar las reservas del Puesto La Mata.

Desde el Departamento de Saneamiento de la SCPL recordaron que el caudal del Sistema Acueductos se mantiene estable durante todo el año, salvo en casos excepcionales como turbiedad en el lago o fallas técnicas. No obstante, el consumo de agua varía significativamente según la época. De hecho, este verano hubo interrupciones en el suministro que no estaban previstas en el cronograma difundido en noviembre del año pasado.

Es que durante los meses de verano el aumento de la demanda supera la capacidad del sistema, lo que hace necesario programar cortes para equilibrar las reservas. En invierno, en cambio, la menor demanda permite mantener el suministro sin interrupciones.

Finalmente, las autoridades remarcaron la importancia de realizar un uso responsable del agua y apelaron a la colaboración de la comunidad para cuidar un recurso esencial.