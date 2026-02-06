Se adelanta el corte programado en Zona Norte

La interrupción del suministro comenzará este viernes a las 11 y se extenderá por 24 horas. La medida busca recomponer reservas.

El Departamento de Saneamiento de la Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) informó que este viernes 6 de febrero se adelantará el corte programado del suministro de agua en la Zona Norte de la ciudad. La interrupción comenzará a las 11 horas y se extenderá por un lapso de 24 horas, con el objetivo de recuperar las reservas del sistema de Puesto La Mata.

Desde el área explicaron que el caudal del Sistema Acueductos se mantiene estable durante todo el año, salvo en situaciones extraordinarias como episodios de turbiedad en el lago o averías en la red. Sin embargo, lo que sí varía de manera considerable es el nivel de consumo.

Durante el verano, el aumento de la demanda supera la capacidad del sistema, lo que obliga a implementar cortes programados para equilibrar las reservas y garantizar el abastecimiento. En cambio, durante el invierno, la menor demanda permite sostener el suministro sin interrupciones.

Finalmente, desde Saneamiento remarcaron la importancia del uso responsable del agua y señalaron que no se trata de una opción, sino de una necesidad para preservar el recurso. “Cuidar cada gota es fundamental para asegurar el abastecimiento de toda la comunidad”, indicaron.