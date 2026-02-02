Los trabajos de relleno finalizaron y el sistema se encuentra en etapa de presurización. El bombeo comenzará una vez verificadas las condiciones operativas.

Prevén el ingreso de agua a la ciudad durante la madrugada

Desde las 16 horas de este lunes se iniciaron las tareas de relleno del Acueducto del ’99 y actualmente se avanza en la etapa de presurización del sistema, en el tramo comprendido entre Valle Hermoso y Cerro Negro, según informaron desde el Departamento Sistema Acueductos y Acuíferos de la SCPL.

De acuerdo a lo indicado, el proceso de presurización demandará entre 10 y 12 horas desde su inicio. Una vez alcanzada la presión necesaria y constatadas las condiciones operativas correspondientes, se procederá a poner en marcha el bombeo para comenzar a cargar y restablecer progresivamente el sistema.

En este contexto, se prevé que durante la madrugada el agua comience a ingresar a las reservas de Puesto La Mata y, de manera paulatina, al ejido urbano de Comodoro Rivadavia.

Las autoridades señalaron que la distribución del suministro continuará realizándose de forma sectorizada, tal como se informó previamente, y que los cargaderos de agua permanecerán habilitados.

De 16:00 a 00:00 horas, el agua llegaba a los barrios Pietrobelli, Quirno Costa, San Isidro Labrador, Ceferino Namuncurá, José Fuchs, sectores de Pueyrredón y Roca, Bella Vista Sur y Fracciones 14 y 15.

En tanto, desde las 00:00 y hasta las 8:00 horas del martes los beneficiados serán los vecinos de Cerro Solo, Cordón Forestal, Industrial, Abel Amaya, Moure, Juan XXIII, Isidro Quiroga, sectores de San Cayetano y Pueyrredón, y Fracciones 14 y 15.

De 08:00 a 16:00 horas, en tanto, el agua se hará presente en Roque González, sector de Los Tres Pinos, Malvinas Argentinas y sector de la extensión de Máximo Abásolo.

De 16:00 a 00:00 horas de mañana, martes, llegará a Quirno Costa, sectores de Máximo Abásolo, San Cayetano y San Martín.

CARGADEROS HABILITADOS

Con el objetivo de asistir a la comunidad mientras se desarrollan las tareas, permanecen habilitados los siguientes cargaderos de agua potable:

Zona Norte: Planta Santa Lucía, ubicada entre el Club Santa Lucía y el Jardín Juana Manso.

Ciudadela, entre Ruta Nacional Nº 3 y Ruta Provincial Nº 39.

Zona Sur: Avenida 10 de Noviembre y calle 714.