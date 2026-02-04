Cortan el agua en 9 barrios de Zona Norte

La interrupción del suministro comenzó este miércoles por la mañana y aún no tiene horario de normalización.

Este miércoles 4 de febrero, a partir de las 8:30, se interrumpió el suministro de agua potable en nueve barrios de la ciudad a raíz de una avería detectada en el subacueducto Arenal–Ciudadela.

Los sectores afectados por el corte son Güemes, Sarmiento, Bella Vista Norte, Megaloteo, Padre Corti, Gesta de Malvinas, kilómetro 14, kilómetro 5 y Rodríguez Peña. Desde el área técnica de la SCPL informaron que, por el momento, no había un horario estimado para la normalización del servicio.

Asimismo, debido a las maniobras operativas que se llevarán adelante para reparar la falla, los vecinos de los barrios kilómetro 8 y Próspero Palazzo podrían experimentar baja presión en sus conexiones domiciliarias.

Desde el Departamento de Saneamiento y el Departamento de Sistema Acueductos y Acuíferos de la cooperativa solicitaron a la comunidad hacer un uso racional del agua disponible hasta tanto se restablezca el servicio de manera habitual.