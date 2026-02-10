Este martes comienza otro corte de agua en Comodoro

El suministro se interrumpirá durante 24 horas entre hoy y mañana en Zona Norte; el resto de la ciudad lo padecerá entre miércoles y jueves.

El Departamento de Saneamiento de la SCPL informó que se llevarán a cabo cortes programados en el suministro de agua potable con el objetivo de recuperar las reservas del sistema Puesto La Mata, afectadas por el alto consumo registrado durante el verano.

Según se indicó, este martes 10 de febrero, a partir de las 18 horas y por un lapso de 24 horas, el servicio será interrumpido en la Zona Norte. En tanto, el miércoles 11 de febrero, desde las 18 horas y también por 24 horas, el corte alcanzará a las Zonas Sur y Central.

Desde el organismo explicaron que el Sistema Acueductos mantiene el mismo caudal durante todo el año, salvo situaciones excepcionales como episodios de turbiedad en el lago o averías. Sin embargo, el consumo de agua sí varía considerablemente según la época del año.

Durante el verano, el incremento en la demanda supera la capacidad del sistema, lo que obliga a implementar cortes programados para equilibrar las reservas. En invierno, en cambio, la menor utilización del recurso permite sostener el suministro de manera continua.

Finalmente, remarcaron la importancia de hacer un uso responsable del agua, señalando que no se trata de una opción sino de una necesidad, e instaron a la comunidad a cuidar cada gota.