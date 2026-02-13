Se trata de un alto funcionario de una ciudad de Brasil, Itumbiara. El mayor de los niños, de 12 años, murió camino al hospital y el menor, de 8 años, se encuentra en grave estado.

Por una presunta infidelidad de su mujer, le disparó a sus hijos y se suicidó

El secretario de Gobierno de la localidad de Itumbiara, Thales Machado, de 40 años, les disparó a sus dos hijos ayer por la tarde y luego se quitó la vida.

El hijo mayor, de 12 años, fue trasladado al hospital, pero no resistió las heridas. Mientras que el menor, de 8 años, quedó internado en terapia intensiva y su estado es muy grave.

Según medios locales, horas antes del trágico episodio Machado publicó en sus redes sociales un video y una carta de despedida en la que declaraba su amor por sus hijos. “Que Dios siempre bendiga a mis hijos, papi los quiere mucho “, escribió.

En un largo posteo, contaba que atravesaba problemas en su matrimonio y mencionaba haber descubierto una supuesta infidelidad de su esposa, que se habría ido de Itumbiara para San Pablo para estar con otra persona.

“Nos fuimos yo y mis chicos que ahora son unos angelitos que desgraciadamente vienen conmigo”, escribió el hombre, que era yerno del alcalde Dione Araújo. El contenido fue eliminado de las redes sociales tras la difusión del incidente.

El GIH (Grupo de Investigación de Homicidios) supervisó el trabajo de los peritos forenses hasta el levantamiento del cadáver del hombre y continúa en campo realizando investigaciones, entrevistas y solicitudes periciales. La Policía del estado de Goiás abrió una investigación para esclarecer las circunstancias del hecho.

Hasta el momento el caso es tratado como homicidio y tentativa de homicidio, seguido de suicidio, y no hay indicios de participación de terceras personas.

El gobernador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), expresó su solidaridad con la familia. “La noticia de violencia doméstica, especialmente cuando las víctimas son niños, afecta profundamente a la familia y enluta a todo el estado”, declaró acerca de este nuevo caso de violencia por sustitución o violencia vicaria.