La jefa del Programa de Enfermedades Dermatológicas de Interés Sanitario, Emilce Tapia, confirmó dos nuevos casos en Orán y recordó que la enfermedad tiene tratamiento y baja contagiosidad.

Salta registra 11 casos de lepra y refuerza el llamado al diagnóstico temprano

La provincia de Salta mantiene activos 11 casos de lepra, incluidos dos diagnósticos recientes detectados en el departamento Orán.

La jefa del Programa de Enfermedades Dermatológicas de Interés Sanitario, Emilce Tapia, llevó tranquilidad al remarcar que se trata de una patología de muy difícil contagio y con tratamiento efectivo.

“Tenemos casos, no es una enfermedad desaparecida”, explicó la especialista.

Los pacientes registrados el año pasado y los actuales se distribuyen en los departamentos de Anta, Rivadavia, Capital, Orán y San Martín. Los dos últimos corresponden a diagnósticos nuevos confirmados en las últimas semanas.

Así las cosas, Tapia detalló que la lepra —una enfermedad infectocontagiosa— presenta una tasa de transmisión baja porque el 95% de la población es naturalmente inmune. El contagio suele producirse tras un contacto estrecho y prolongado con una persona infectada que no está bajo tratamiento o que lo abandonó.

En cuanto a los síntomas, indicó que la enfermedad se manifiesta con manchas en la piel que tienen una característica distintiva: pérdida de sensibilidad en la zona afectada. Esa señal es clave para la consulta médica y el diagnóstico precoz.

El tratamiento, subrayó, puede extenderse entre uno y dos años, según la evolución del paciente. Sin embargo, destacó un dato central para evitar estigmatización: una vez que la persona inicia la medicación correspondiente, deja de contagiar.

“La enfermedad existe, pero también existe el tratamiento”, insistió Tapia. En ese sentido, remarcó la importancia de la detección temprana y el seguimiento médico para cortar la cadena de transmisión y garantizar la recuperación.