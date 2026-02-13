Cúneo Libarona defendió la baja de la edad de imputabilidad

Tras la media sanción en la Cámara de Diputados del proyecto que propone reducir de 16 a 14 años la edad de imputabilidad, el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, sostuvo que la iniciativa busca enviar un mensaje claro a la sociedad.

“La ley tiene que transmitirle a la sociedad un concepto de que el que las hace las paga, que el menor tenga algún tipo de límite. Basta de impunidad”, afirmó el funcionario en declaraciones a Radio Rivadavia. En ese sentido, agregó que el mensaje es “muy importante para la sociedad y para la víctima”, ya que demuestra que “el Estado se ocupa”.

Al mismo tiempo, el ministro remarcó que el proyecto de Régimen Penal Juvenil incorpora múltiples garantías y derechos para los menores en conflicto con la ley. “Lo que no se ha mencionado son las enormes cantidades de garantías, derechos y obligaciones que se le imponen al menor para que pueda tratar de reinsertarse en la sociedad”, explicó.

En esa línea, Cúneo Libarona consideró que el sistema vigente “fracasó” y señaló que la iniciativa intenta modernizarlo a través de un articulado compuesto por 46 artículos. Según sostuvo, actualmente existen situaciones en las que menores de 13 y 14 años cometen delitos graves, lo que genera “impunidad y falta de tratamiento” dentro del esquema legal actual.

Asimismo, aclaró que el proyecto no contempla penas de prisión perpetua y que los menores cumplirán sanciones en institutos especializados, separados por género, con personal capacitado. Además, cada caso contará con un supervisor encargado de realizar un seguimiento y mantener el vínculo con las familias.

El ministro también destacó que la futura norma prevé la asignación de recursos por parte del Estado y estará acompañada por programas de educación obligatoria y actividades deportivas.

Por último, y a la espera del tratamiento del proyecto en el Senado, Cúneo Libarona sostuvo que la ley apunta a brindar “una nueva oportunidad” a los menores que delinquen y a garantizar que las víctimas sientan que “hay justicia”. “Que sea ley por el bien de la Argentina, de la justicia y de la sociedad”, concluyó.