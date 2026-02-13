Control de tránsito terminó en causa judicial: investigan resistencia a la autoridad

La Justicia autorizó la apertura de la investigación penal contra Fabricio Sebastián Sachi, imputado provisoriamente por el delito de resistencia a la autoridad, a partir de un hecho ocurrido durante un control de tránsito en octubre de 2025.

La decisión se tomó en la audiencia de apertura de investigación, realizada el miércoles por la mañana en los tribunales del barrio Roca. Allí, el juez penal Jorge Odorisio rechazó los planteos de la defensa y dio curso al proceso por el plazo previsto por la ley.

El hecho investigado

Según expuso el fiscal jefe Cristian Olazabal, el episodio ocurrió el 25 de octubre de 2025, alrededor de las 6:10, en la intersección de Cardenal Cagliero y Necochea, donde personal de la Agencia Provincial de Seguridad Vial y efectivos de la Comisaría Seccional Segunda realizaban controles vehiculares y test de alcoholemia.

De acuerdo a la acusación, Sachi circulaba a gran velocidad a bordo de un vehículo Nissan y, al advertir el operativo, detuvo la marcha de manera brusca. Tras entregar la documentación, se negó a realizar el test de alcoholemia y profirió amenazas e insultos hacia la agente que lo atendía y hacia el responsable del operativo, en un tono intimidante.

Siempre según el relato fiscal, el imputado se negó a firmar el acta de infracción, cerró el vehículo con llave y se retiró del lugar a pie junto a una mujer que lo acompañaba.

Olazabal consideró que existe evidencia suficiente para sostener la existencia del hecho y la probable responsabilidad del imputado, y solicitó además que se fije una audiencia de incidentes para evaluar una eventual solución alternativa del conflicto.

El planteo de la defensa

Por su parte, el defensor particular Francisco Oneto, que participó por videoconferencia, solicitó el sobreseimiento de su asistido. Argumentó que la causa fue “ilegalmente promovida”, que existió presión externa, mediatización del caso y una supuesta injerencia política que, a su criterio, afectaría la independencia judicial. De manera subsidiaria, planteó la excepción por falta de acción.

El fiscal rechazó esos argumentos y sostuvo que el Ministerio Público Fiscal tiene el deber de promover la acción penal ante el conocimiento de un delito, remarcando que la instancia actual es preliminar y que el pedido de sobreseimiento resulta prematuro.

Resolución judicial

Finalmente, el juez Jorge Odorisio resolvió rechazar los planteos de la defensa y autorizar la apertura de la investigación, dando por formalizada la imputación y garantizando la defensa técnica del acusado.

La causa continuará ahora en etapa investigativa, mientras se analiza la posibilidad de una salida alternativa al conflicto.