La intervención se realizó durante la madrugada de este viernes tras la denuncia de la propietaria del inmueble, quien advirtió la presencia de las plantas en una habitación utilizada por su hijo.

Lo denunció su propia madre por tener tres plantas de marihuana

Durante la madrugada de este viernes, personal de la Subcomisaría del barrio INTA de Trelew intervino en un domicilio de ese sector de la ciudad tras la denuncia realizada por la propietaria de la vivienda.

Según se informó, la mujer alertó a la Policía luego de constatar la presencia de plantas de marihuana en el techo de una habitación que había sido cedida a su hijo.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron la existencia de tres plantas de cannabis, cuyas alturas eran de 78, 69 y 67 centímetros, respectivamente.

En el procedimiento tomó intervención la División de Drogas y Leyes Especiales, que realizó la prueba de orientación correspondiente mediante reactivo químico sobre una muestra vegetal. El test arrojó resultado positivo para cannabis, evidenciando una coloración rojiza.

Las plantas fueron secuestradas por personal especializado y quedaron a disposición de la Justicia Federal.