Tras más de 200 días sin cobrar, los 35 empleados de la textil de Trelew aseguran que la situación es insostenible. Cada trabajador reclama una deuda cercana a los ocho millones de pesos.

En una textil les deben más de 6 meses a los trabajadores

La crisis en la empresa textil Soltex de Trelew continúa profundizándose y mantiene en vilo a sus 35 trabajadores, quienes llevan más de 200 días sin percibir sus salarios. Sin respuestas concretas por parte de la firma, los empleados advirtieron que solo volverán a producir si se les abona, al menos, el 50% de lo adeudado.

Según indicaron, la deuda alcanza aproximadamente los 8 millones de pesos por trabajador. En diálogo con Jornada Radio, Néstor Sajama, representante de los trabajadores y empleado de la empresa, señaló que hace unos 15 días mantuvieron contacto con un abogado que representa a Soltex, con el objetivo de encontrar una salida al conflicto.

“Estamos en tratativas para ver cómo salimos adelante. El abogado dijo que iba a buscar una solución para poder seguir produciendo, así que estamos esperando alguna respuesta concreta”, expresó Sajama.

No obstante, el panorama es crítico. “O nos pagan el 50% de lo que nos deben o que cierren. Ya estamos jugados, no hay más que perder”, lamentó el trabajador, al tiempo que descartó cualquier posibilidad de retomar la actividad solo con promesas de pago.

“Si quieren que sigamos, tienen que poner el dinero. Ya son más de 200 días sin cobrar y así no se puede seguir”, concluyó.