Nuevas jornadas de oftalmología y odontología para el ingreso escolar

El municipio comodorense reforzó las atenciones en la Costanera con el tráiler y en los CAPS Moure y René Favaloro, debido a la masiva concurrencia. Además de facilitar la realización de los certificados médicos escolares, se brindaron atenciones en odontología, oftalmología y otras especialidades.

Dando continuidad a las políticas que lleva adelante la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, a través de la Secretaría de Salud, este viernes por la mañana se concretó una nueva jornada de oftalmología y odontología en el Tráiler de “Salud en tu Barrio”, emplazado en la Costanera céntrica. En forma paralela, se brindó una jornada de Certificados Bucodentales en el Centro de Atención Primaria para la Salud (CAPS) René Favaloro de Km. 14, propuesta que el día anterior se desarrolló en el CAPS Moure, complementada con la promoción de hábitos saludables y prevención de la salud.

En ese marco, el secretario Jorge Espíndola, quien junto a la subsecretaria Gabriela Moreno recorrió ambos dispositivos de atención, explicó: “llevamos adelante una nueva jornada en la Costanera, donde las familias pudieron completar las planillas que el Ministerio de Educación entrega para el ingreso escolar, por lo que se acercó mucha gente. Si bien las actividades principales estuvieron relacionadas con lo que es oftalmología y odontología, también se aplicaron vacunas y se bridaron atenciones de enfermería”.

Tanto en el tráiler como en los Centros de Salud, hubo una importante concurrencia de vecinos, y en ese sentido, el funcionario indicó: “los vecinos asisten desde horas muy tempranas para conseguir turnos, porque realmente la demanda es muy grande. Es el Municipio el que está aportando para la extensión de estos certificados y se nos hace difícil atender toda la demanda que existe hoy en Comodoro”.

En la misma línea, el funcionario enfatizó que este jueves se le solicitó al Ministerio de Educación que amplíe y postergue la presentación de las planillas de salud para el ingreso en el nivel inicial y la escuela primaria, por lo que se podrán presentar hasta el 30 de junio. Mientras que, los plazos para los niveles secundario y terciario, se extenderán hasta fin de año.

En este contexto, acentuó Espíndola, “le pedimos a los vecinos que tengan tranquilidad, porque vamos a estar presentes en los diferentes centros de salud y en el tráiler con nuevas jornadas de atención para completar los certificados. Vamos a tratar de que todos los chicos que lo necesiten puedan hacerse los controles”, subrayó el secretario.

Las jornadas contaron con una importante participación en cada uno de los espacios asignados. El lunes 9, en el CAPS Presidente Ortiz, se entregaron 36 certificados oftalmológicos y se atendieron 60 consultas de dicha especialidad; además, 12 niños completaron su calendario de vacunación y otros 15 efectuaron distintas consultas.

Durante la propuesta del jueves en el CAPS de barrio Moure, se atendieron 32 consultas de oftalmología, 66 de odontología y 30 de enfermería; mientras que en el tráiler ubicado en la Costanera se efectuaron 170 prácticas de enfermería, 30 de medicina clínica y 6 de obstetricia.

En tanto, este viernes, también en la Costanera, se atendieron 30 consultas de oftalmología, 61 de odontología, se aplicaron 15 dosis de vacunas y se concretaron 330 prácticas de enfermería. Paralelamente, en el CAPS René Favaloro se completaron 36 planillas, 19 niños se aplicaron vacunas de calendario, se realizaron 9 prácticas de enfermería y se atendieron 2 urgencias.

EN KILOMETRO 14

El funcionario recalcó que, durante todo el mes de febrero, se amplió la atención en lo que es odontología y oftalmología, al comentar que “en el Centro de Salud René Favaloro tuvimos la posibilidad de atender con demanda espontánea: la gente se acercó, se anotó y la odontóloga realizó los controles; además explicó acerca de la técnica de cepillado y la aplicación de flúor a los chicos”.

Espíndola expuso que, dentro de esta gran demanda de los vecinos que recurren a los lugares de atención, “tenemos mucha gente sin obra social, otras que nos dicen que tienen obra social pero que no pueden pagar el coseguro, por lo que concurren a los diferentes Centros de Salud”.