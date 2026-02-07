Salud Municipal suma controles oftalmológicos para el ingreso escolar

Las atenciones se desarrollarán el lunes 9 en el CAPS Presidente Ortiz, el jueves 12 en el CAPS Moure y el viernes 13 en el tráiler de la Costanera local, con cupo limitado de 30 personas en cada lugar.

Como antesala al inicio del ciclo lectivo 2026, desde la gestión del intendente Othar Macharashvili se continúa con el desarrollo de distintas actividades para facilitar a las familias comodorenses el acceso a la salud. En esta oportunidad, a partir de este lunes se sumará atención oftalmológica al cronograma previsto para el ingreso a los diferentes establecimientos educativos, sin dejar de lado otras atenciones y servicios habituales.

La propuesta, destinada a niños, niñas y adolescentes, será en el CAPS Presidente Ortiz, CAPS Moure y tráiler sanitario, con turnos por orden de llegada a partir de las 8 horas. En el lugar, se efectuarán atenciones oftalmológicas, siendo 30 los cupos por orden de llegada. Asimismo, se concretarán controles de salud bucal además del servicio de vacunación a demanda para completar el esquema del Calendario Nacional.

CRONOGRAMA DE ATENCIONES

Respecto al cronograma general de atención para acceder a control sano, odontológico, oftalmológico y vacunación, será de la siguiente manera:

Lunes 9 de febrero

CAPS Presidente Ortiz (Km. 5 – Av. José Ingenieros N° 1.064): Oftalmología, certificados bucodentales y vacunación del Calendario Nacional.

Tráiler sanitario–Costanera céntrica: Control sano para el llenado de planillas de ANSES y certificados de ingreso escolar para niños y niñas a partir de los 5 años.

Miércoles 11 de febrero

Tráiler sanitario–Costanera céntrica:

Electrocardiogramas sin necesidad de orden médica.

Jueves 12 de febrero

CAPS Moure (Sabino Freile y Cayelli):

Oftalmología, certificados bucodentales y vacunación del Calendario Nacional.

Tráiler sanitario–Costanera céntrica:

Control sano para el llenado de planillas de ANSES y certificados de ingreso escolar para niños y niñas a partir de los 5 años.

Viernes 13 de febrero

Tráiler sanitario–Costanera céntrica:

Oftalmología, certificados bucodentales y vacunación del Calendario Nacional.