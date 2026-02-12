Avanza la creación del Centro Especializado en Neurodesarrollo

En un paso decisivo hacia la consolidación de una ciudad más inclusiva, por decisión del intendente Othar Macharashvili se concretó la entrega de un terreno recuperado en la zona sur de la ciudad para el funcionamiento exclusivo del Programa Municipal de Neurodesarrollo.

Esta acción, fruto del trabajo conjunto entre las secretarías de Ordenamiento Territorial y de Salud, responde a una demanda histórica de la comunidad y del sistema sanitario local.

El nuevo espacio físico permitirá centralizar y potenciar las acciones que actualmente se desarrollan en los Centros de Promoción Barrial (CPB). El objetivo central es brindar un entorno adecuado para la pesquisa de alteraciones cognitivas y el seguimiento terapéutico de los niños y niñas que integran el programa.

Actualmente, el programa de Neurodesarrollo brinda cobertura a 185 niños, quienes reciben tratamientos especializados para garantizar su salud y contención. "Hoy concretamos una necesidad que veníamos planteando desde hace tiempo. Este espacio nos da la posibilidad de complementar el trabajo que se hace en los barrios y asegurar que los chicos tengan el lugar que merecen para sus tratamientos y talleres", destacó el secretario de Salud, Jorge Espíndola.

La iniciativa no solo cumple con las normativas locales vigentes, sino que se posiciona como una respuesta sensible ante una problemática de creciente relevancia tanto a nivel local como nacional. El proyecto cuenta con el respaldo directo del Ejecutivo Municipal, enfocando los recursos en la detección temprana y el acompañamiento profesional.

FORMACION ACADEMICA Y VISION INCLUSIVA

Más allá de la infraestructura, el proyecto contempla un fuerte eje educativo en alianza con la Universidad, por lo que se anunció el lanzamiento de una diplomatura especializada que iniciará en el mes de mayo, con un cupo para 100 postulantes. Dicha instancia formativa está dirigida tanto a profesionales como a no profesionales, buscando generar una red de contención capacitada en toda la ciudad. "Estamos trabajando fuertemente para cumplir con la Ordenanza de Neurodesarrollo y para tener, en el corto plazo, un Comodoro más inclusivo y más amigo del autismo", señaló Espíndola.

Con la recuperación de este terreno y la puesta en marcha de los programas de capacitación, el Municipio reafirma su compromiso de poner el ordenamiento del territorio al servicio de las necesidades más urgentes de los vecinos, priorizando la salud integral y el desarrollo de las infancias.