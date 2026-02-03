El tráiler de Salud Municipal realiza controles y vacunación

El dispositivo móvil ubicado en la Costanera prioriza a niños y adolescentes que se encuentran en etapa escolar.

La iniciativa forma parte de las políticas de acción territorial que impulsa la gestión del intendente Othar Macharashvili, a través de la cartera sanitaria a cargo de Jorge Espíndola y Gabriela Moreno, con el objetivo de acercar los controles básicos de salud para la obtención de los certificados para el ingreso a los diferentes establecimientos educativos de la ciudad.

De esta manera, se estableció que los días lunes y jueves el tráiler de Salud Municipal brinde atención clínica para niñas, niños y adolescentes a partir de los 5 años, con controles de salud y llenado de planillas de ANSES correspondientes al ingreso escolar.

En tanto, los días viernes se realizarán controles odontológicos y se otorgarán los certificados bucodentales, completando las evaluaciones requeridas para el inicio del ciclo lectivo.

La atención se realiza por orden de llegada, con entrega de turnos a partir de las 8:30 horas y comienzo de las consultas desde las 9:00. Asimismo, se informó que los días miércoles se llevan adelante electrocardiogramas sin necesidad de orden médica, ampliando la cobertura de controles preventivos disponibles para la comunidad.