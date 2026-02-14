Mejoran el acceso vial en La Floresta

El municipio ejecutó tareas en calles de ese barrio. Incluyó repaso con motoniveladora en Los Pinos, Carabelas, Pasaje Fragata Sarmiento y Patagonia. Además, se realizó el riego con camión para consolidar el suelo y garantizar mayor durabilidad a los trabajos efectuados.

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia, a través de la Subsecretaría de Vialidad Urbana, llevó adelante este sábado por la mañana un operativo de mantenimiento vial en la parte alta del barrio La Floresta. Fue con el objetivo de mejorar la transitabilidad y optimizar las condiciones de circulación para los habitantes del sector.

Al respecto, el subsecretario de Vialidad Urbana, Walter Navarro, señaló: “se hizo el repaso, circuló el camión regador y se dejó ordenada la parte alta del barrio La Floresta. Vamos a seguir trabajando durante toda la semana en este sector hasta culminar con la totalidad del área”.

En esa línea, agregó: “estos trabajos forman parte de una planificación sostenida que busca dar respuesta a los pedidos de los vecinos y mejorar la infraestructura vial en barrios que requieren mantenimiento permanente. Nuestro compromiso es avanzar de manera progresiva, optimizando recursos y garantizando soluciones concretas”.

El funcionario indicó que en paralelo se están desarrollando tareas de enripiado y relleno en distintas calles del denominado barrio Petrolero, reforzando el esquema de intervención simultánea en distintos puntos de la ciudad.

De esta manera, el municipio continúa fortaleciendo el plan de mantenimiento vial, priorizando sectores estratégicos y avanzando con intervenciones que mejoran la conectividad y la seguridad urbana.